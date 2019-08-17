جوازات الوديعة تودّع الحجاج اليمنيين المستفيدين من برنامج ضيوف الرحمن

وَدَّعَتْ جوازات منفذ الوديعة ضيوف الرحمن من اليمنيين، الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة؛ لأداء مناسك الحج لهذا العام، بكل حفاوة وقدمت لهم الهدايا والورد.

وأوضح مدير جوازات منطقة نجران والمشرف على أعمال الحج بجوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أنه وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله والمتابعة المستمرة من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ودَّعت جوازات نجران الأخوة الأشقاء الحجاج اليمنيين المغادرين إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة بعد أدائهم فريضة الحج، وَأُنْهِيَتْ إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.