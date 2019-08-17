صحة القصيم: اختفاء الطفل حديث الولادة أثناء وقت الزيارة

أوضحت‫ صحة القصيم‬⁩ أن الجهات الأمنية تحقق في إختفاء طفل حديث الولادة، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، حيث اختفى الطفل أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة، وعلى الفور تم تفعيل بروكوتول الشفرة الوردية، والذي يشيرإلى اختفاء طفل بالمستشفى بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة التي تباشر التحقيق بالقضية، حيث اتخذ المستشفى الإجراءات والتدابير الأمنية بمثل هذه الحالات، والمتابعة مع الجهات الأمنية.

وكانت برامج التواصل الإجتماعي قد تداولت خطف طفل حديث الولادة عند الساعة الثانية ظهرًا من يوم أمس الجمعة، وأن الطفل قد اختطفته إمرأة قد اوقفت سيارتها بالقرب من بوابة طوارئ المستشفى، وذلك بمتابعة الجهات الأمنية عبر كاميرات المراقبة القريبية من الحادثة.