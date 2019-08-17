صحة القصيم: اختفاء الطفل حديث الولادة أثناء وقت الزيارة

وكانت برامج التواصل الإجتماعي قد تداولت خطف طفل حديث الولادة عند الساعة الثانية ظهرًا من يوم أمس الجمعة، وأن الطفل قد اختطفته إمرأة قد اوقفت سيارتها بالقرب من بوابة طوارئ المستشفى، وذلك بمتابعة الجهات الأمنية عبر كاميرات المراقبة القريبية من الحادثة.
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