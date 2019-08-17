شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقيتي تهنئة للرئيسين ويدودو وأونديمبا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».
كما بعث ولي العهد برقية تهنئة للرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وقال «يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».
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