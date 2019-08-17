الارشيف / اخبار السعوديه

ولي العهد يبعث برقيتي تهنئة للرئيسين ويدودو وأونديمبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقيتي تهنئة للرئيسين ويدودو وأونديمبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة للرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وقال «يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يبعث برقيتي تهنئة للرئيسين ويدودو وأونديمبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا