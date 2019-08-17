شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديون والحج.. النجاح في عيون العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تناولت وسائل إعلام ومنصات عالمية على شبكة المعلومات الدولية نجاح السعوديين في إدارة الحشود المليونية في كل مواسم الحج وأبدت إعجابها بقدرة الأجهزة المعنية في المملكة ومهارتها في التعامل مع مئات الآلاف من الضيوف من مختلف الجنسيات والثقافات بدقة وإنسيابية في حج هذا العام. وتصدرت صور رجال الأمن بعض المنصات الإلكترونية والمقاطع المرئية أثناء أدائهم لمهماتهم في جسر الجمرات وفي مخيمات منى وخلال تنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة. ولم تخف وسائل الإعلام إعجابها بأداء الجهات الخدمية المختلفة لأدوارها بدقة في وقت قياسي قصير وفي مكان محدود المساحة في زمن محدد وفق ضوابط شرعية تحكمها شروط أداء الحج.

وتداولت عشرات المقاطع التعامل المهني للقوات الأمنية السعودية مع كل الحالات الطارئة وجديتهم في مساعدة العجزة والنساء، إذ اضطر بعض رجال الأمن إلى حمل ضيوفهم على الأكتاف للتيسير عليهم والعبور بهم من مواقع الزحام إلى بر الأمان، كما استعرضت بعض المواقع أسطول الإسعافات الطبية المجهزة التي نقلت الحجاج المرضى من مستشفياتهم إلى منطقة المشاعر إلى جانب العمليات الجراحية النادرة والطارئة التي خضع لها بعض الحجاج، ومنها قصة حاج دهمته نوبة قلبية أثناء طوافه في الكعبة ليتم إخلاؤه بوقت قياسي إلى أحد المستشفيات وإخضاعه إلى عملية قسطرة عاجلة مكنته من مواصلة أداء الحج. ولفت مئات المتطوعين والمتطوعات من الشباب السعودي أنظار المنصات الإعلامية، إذ توزعت مهمات الأعمال الطوعية في إرشاد التائهين وإسعاف الحالات الطارئة وتوزيع المياه المثلجة وغمر الحجاج بالرذاذ البارد في درجة حرارة وصلت إلى نحو 40 مئوية قبل أن تهطل الأمطار وتلطف الأجواء

وفي جوانب النظافة رصدت مقاطع بثتها مواقع في الشبكة الإلكترونية، برنامج «حج أخضر» الذي أطلقته السعودية لضمان بيئة مضادة للتلوث والبلاستيك، إذ شوهدت عشرات الناقلات وهي تعمل بهمة على تنظيف منطقة المشاعر من المخلفات. واستعرضت المواقع التطوير الكبير الذي شهدته منطقة جسر الجمرات التي درجت على استقبال الملايين في ميقات محدد، وأحالت عمليات التطوير الجسر إلى منشأة عملاقة تسع وتستقبل الآلاف في دقائق معدودة ثم تتيح لهم فرصة الانصراف بذات الانسيابية والهدوء بلا تدافع أو إصابات.