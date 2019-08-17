شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي نيوزيلندا: خادم الحرمين وولي العهد اعتنيا بأسر شهداء الحادثة الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

رفع المفتي العام ورئيس مجلس العلماء النيوزيلندي محمد عامر فيض الرحمن، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين وعنايتهما بأسر وذوي الشهداء والجرحى في الحادثة الإرهابية التي وقعت في نيوزيلندا، كما نوه بدور وزارة الشؤون الإسلامية وتميزها في تقديم أرقى الخدمات للمستضافين والتي كانت محل إشادة من الجميع.

جاء ذلك خلال لقائه أمس (الجمعة)، مع المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة قيس المعيقلي، الذي التقى عددا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وثمّن المعيقلي الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، مرحبا بمفتي نيوزيلندا وعدد من الضيوف في بلدهم الثاني، ناقلا لهم تحيات ودعوات وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على برنامج الاستضافة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يحرص على تحقيق أعلى وأرقى الخدمات لكافة ضيوف البرنامج، سائلاً الله أن يتقبل منهم الحج وهذه الزيارة المباركة.

بدورهم، عبر الضيوف عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج في هذا العام، كما شكروا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على متابعته الدائمة لأعمال برنامج الضيوف والتي أثمرت بنجاح البرنامج وتميزه.