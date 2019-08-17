شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد الصدّيق مقصد لزوّار طيبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) يكثر زوّار مسجد أبوبكر الصديق الذي يقع في الجهة الغربية الجنوبية للمسجد النبوي الشريف. عميد كلية العلوم في القاهرة الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن الذي كان ضمن وفد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، أوضح أن المدينة المنورة تحتضن كثيراً من المساجد التاريخية المهمة. وأشار إلى أنه -أثناء زيارته للمدينة أخيراً- زار العديد من المساجد التاريخية في المدينة المنورة، منها مسجد أبوبكر الصديق.

يكثر زوّار مسجد أبوبكر الصديق الذي يقع في الجهة الغربية الجنوبية للمسجد النبوي الشريف. عميد كلية العلوم في القاهرة الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن الذي كان ضمن وفد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، أوضح أن المدينة المنورة تحتضن كثيراً من المساجد التاريخية المهمة. وأشار إلى أنه -أثناء زيارته للمدينة أخيراً- زار العديد من المساجد التاريخية في المدينة المنورة، منها مسجد أبوبكر الصديق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسجد الصدّيق مقصد لزوّار طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.