«أمانة مصري» تعيد أموال وجوازات حجاج ماليزيين

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) ضرب أحد العمال المصريين في أحد مطاعم الأسماك بالمدينة المنورة، القريب من المنطقة المركزية، مثالاً للأمانة، بعدما أعاد مبلغاً مالياً وجوازات سفر لحجاج من الجنسية الماليزية. العامل المصري محمد مصطفى «أبوشادي»، بمجرد أن وجد حقيبة الجوازات والمبلغ المالي، أخذها وبدأ يبحث عن الحافلة في مواقف السيارات، حتى وجدها في طريقها للخروج. وقدم الحجاج شكرهم وتقديرهم للعامل أبوشادي على أمانته. وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي أن ذلك ليس بمستغرب على كثير من المقيمين، خصوصاً في مدينة المصطفى.

ضرب أحد العمال المصريين في أحد مطاعم الأسماك بالمدينة المنورة، القريب من المنطقة المركزية، مثالاً للأمانة، بعدما أعاد مبلغاً مالياً وجوازات سفر لحجاج من الجنسية الماليزية. العامل المصري محمد مصطفى «أبوشادي»، بمجرد أن وجد حقيبة الجوازات والمبلغ المالي، أخذها وبدأ يبحث عن الحافلة في مواقف السيارات، حتى وجدها في طريقها للخروج. وقدم الحجاج شكرهم وتقديرهم للعامل أبوشادي على أمانته. وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي أن ذلك ليس بمستغرب على كثير من المقيمين، خصوصاً في مدينة المصطفى.

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