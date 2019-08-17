شكرا لقرائتكم خبر عن زوار يتحدون الـ41 مئوية بقطع 5 كلم إلى «أحد» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)قصص وحكايات زوار المدينة المنورة، تبدأ مع إطلالة الفجر، إذ يقصدون المزارات وتحديداً جبلي أحد والرماة، ليسترجعوا ذكريات الغزوة الشهيرة التي استشهد فيها 70 صحابياً منهم عم الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا حمزة بن عبدالمطلب.
وعلى الرغم من حرارة الأجواء المرتفعة التي تلامس الـ41 مئوية، إلا أن بعض الحجاج يسيرون مشياً على الأقدام من المسجد النبوي الشريف إلى جبل أحد قاطعين 5 كيلومترات للتمتع بزيارة جبل أحد.
حامد بشير من الكاميرون، يقول إنه يعشق جبل أحد الذي شهد واحدة من أكبر الغزوات في صدر الإسلام، مبيناً أنه زار قبور الصحابة الذين استشهدوا في الموقعة، ولفت نظره التحسينات والتنظيم الجديد للمكان الذي يعتبر موقعاً محبباً لجميع المسلمين.
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