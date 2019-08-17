شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: إنهاء إجراءات سفر الحجاج من مقراتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إطلاق مبادرة «إياب» التي تشكل نقلة نوعية وتاريخية في خدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف المبادرة التي ستنطلق في مرحلتها التجريبية خلال اليومين القادمين إلى تسهيل إنهاء إجراءات سفر الحجاج آليا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار.

وتستهدف المبادرة خلال حج هذا العام 1440هـ الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا).

Advertisements

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، أن الهيئة تسعى من خلال إطلاق مبادة «إياب» إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتحسين تجربة المسافر، وتسهيل إنهاء إجراءات السفر، وتقليل مدة الانتظار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ليعود حجاج البيت الحرام إلى بلدانهم في يسر وسهولة.

وأكد أن مبادرة «إياب» تعدّ نقلة نوعية وحضارية تهدف من خلالها هيئة الطيران المدني إلى تحسين وإثراء تجربة السفر عبر مطارات المملكة.

وأشار إلى أن مبادرة «إياب» أطلقت خلال حج هذا العام 1440هـ، بشكل تجريبي، وستخدم نحو 30 ألف حاج بالمرحلة الأولى في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومن ثم سيتم توسيع تطبيق هذه الخدمة على جميع الحجاج والمعتمرين والمسافرين عبر مطارات المملكة.

ونوه رئيس الهيئة بجهود الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في مبادرة «إياب»، وثمن دور الجهات الحكومية العاملة في تطبيق هذه المبادرة، وهي: وزارتا الداخلية، والحج والعمرة، ورئاسة أمن الدولة، والجوازات ومركز المعلومات الوطني والجمارك السعودية.