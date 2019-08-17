شكرا لقرائتكم خبر عن حاجة لـ«رجلي أمن»: كفيتوا ووفيتوا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (مكة المكرمة)

«رسالة الحاجة أنستنا تعب ساعات النوبة»، بهذه الكلمات بدأ الجندي أول إسماعيل مسملي، والعريف ناصر محمد مباركي المشاركان في الحج حديثهما لـ«الخليج 365».

وقال إسماعيل مسملي: «كنت وزميلي محمد مباركي في استلام أمام محطة مزدلفة، محطة القطار، من مساء السبت إلى صباح يوم العيد، وفوجئنا بحاجة سعودية تقدم لنا بطاقات مغلفة، وعندما فتحناها وجدناها كتبت دعوات تقول: «جزى الله من رباكم الفردوس الأعلى من الجنة ما قصرتوا كفيتوا ووفيتوا.. يعطيكم العافية»، فأنستنا هذه الدعوات التعب وعناء الوقوف طوال الليل وغمرتنا الفرحة لخدمة ضيوف الرحمن».

وأضاف: «وضعنا رسالة الحاجة في حالة الواتساب فانهالت علينا التهاني بهذه الدعوات وشرف المهمة التي نوجد بها».