شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأمن والحجاج .. علاقة وثيقة على «الجمرات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (بعثة "الخليج 365" - المشاعر المقدسة)

علاقة وثيقة أصبحت تربط رجال الأمن وحجاج بيت الله الحرام في كافة المواقع التي يرتادها ضيوف الرحمن، خصوصا على جسر الجمرات، حتى أصبحوا ملاذهم في كل صغيرة وكبيرة، يشعرون بالأمان وهم يتجاذبون معهم أطراف الحديث، فيما يسعد رجال الأمن بتلبية مطالبهم إيمانا بالدور المشرف الذي يقدمونه في الحج.

الحاج السوداني إبراهيم الطيب، أكد عمق المحبة والترابط بينهم ورجال الأمن عندما طلب صورا تذكارية مع عدد منهم ليحتفظ بها عند العودة إلى السودان، مبينا أن الخدمات والتعامل المقدم من رجال الأمن لضيوف الرحمن رغم الضغط والإجهاد، يعجز عن وصفها اللسان.

فيما أشار الحاج اليمني محمد عبيد إلى أن الكثير من الحجاج يلجأون إلى رجال الأمن لطلب المساعدة، ما يؤكد تعاملهم الراقي مع الحجاج وكسب ثقتهم.

ولم يخف الحاج صلاح أحمد الشعور بالأمان والراحة وهو يشاهد رجال الأمن ينتشرون على الطرق وفي كافة المواقع، فتجدهم بين حارس لهم ومقدم للخدمات ومحافظ على الأمن، ضاربين أجمل الصور والمثل في احترام الضيف وتقديم المساعدة له.