، قانوني: 5 آلاف ريال عقوبة المعتدين على بائعة العيدابي ٣ أشهر حق خاص ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصدرها جهات الضبط الإداري بالمنطقة وفق ما تضمنته المادة السادسة

أوضح المحامي خالد فقيهي أن ما قام به المعتدون على المرأة في حديقة محافظة العيدابي بجازان يعتبر جريمة لأن فيه تعدياً على المرأة في مكان عام، وفيه انتهاك لأحكام لائحة المحافظة على الذوق العام.

وأضاف العيدابي أن المادة السادسة شددت في لائحة الآداب العامة (على عدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر) وحيث إن ما قام به المعتدون من إيذاء المرأة بالقول والفعل والتهجم عليها في مكان عام سلوك مخالف لقيم المجتمع.

وأشار إلى أن النظام فرض عقوبة لهذه المخالفات غرامة مالية ٥ آلاف ريال تصدرها جهات الضبط الإداري بالمنطقة، مع حق المرأة في المطالبة بالحق الخاص لما لحقها من ضرر نتيجة الاعتداء وعقوبتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر إذا لم تتنازل عن حقها الخاص.

وأضاف فقيهي بأن توجيه أمير منطقة جازان بضبط المعتدين على المرأة ومتابعة سمو نائبه جاءت حازمة سريعة انطلاقاً من حرصهما وعنايتهما على حماية وسلامة أمن المواطنين في منطقة جازان وتأكيداً على المحافظة على احترام منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، وحمايتها من الاعتداء وردع المعتدين.