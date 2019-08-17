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وقف فرع الرقابة والتحقيق بالقصيم على مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بعد ورود أنباء عن اختطاف مولود اليوم من داخل المستشفى وسط معلومات متضاربة حتى اللحظة.
وعلمت "الخليج 365" أن محققين من فرع الرقابة والتحقيق وصلوا للمستشفى قبل قليل للتأكد من المعلومات، ومعرفة أوجه القصور. ولم تُصدر صحة القصيم بيانًا عن الحادثة بالنفي أو التأكيد حتى إعداد هذه المادة.
"الرقابة والتحقيق" بالقصيم تستنفر بعد تداول معلومات عن اختطاف طفلبدر العتيبي الخليج 365 2019-08-17
وقف فرع الرقابة والتحقيق بالقصيم على مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بعد ورود أنباء عن اختطاف مولود اليوم من داخل المستشفى وسط معلومات متضاربة حتى اللحظة.
وعلمت "الخليج 365" أن محققين من فرع الرقابة والتحقيق وصلوا للمستشفى قبل قليل للتأكد من المعلومات، ومعرفة أوجه القصور. ولم تُصدر صحة القصيم بيانًا عن الحادثة بالنفي أو التأكيد حتى إعداد هذه المادة.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
12:31 AM
مصادر "الخليج 365": "صحة" المنطقة لم تؤكد أو تنفِ الواقعة
وقف فرع الرقابة والتحقيق بالقصيم على مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بعد ورود أنباء عن اختطاف مولود اليوم من داخل المستشفى وسط معلومات متضاربة حتى اللحظة.
وعلمت "الخليج 365" أن محققين من فرع الرقابة والتحقيق وصلوا للمستشفى قبل قليل للتأكد من المعلومات، ومعرفة أوجه القصور. ولم تُصدر صحة القصيم بيانًا عن الحادثة بالنفي أو التأكيد حتى إعداد هذه المادة.
، "الرقابة والتحقيق" بالقصيم تستنفر بعد تداول معلومات عن اختطاف طفل ،
المصدر : الخليج 365
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