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محمد بن مسعود - الدمام - بات اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا، محترف نادي النصر الحالي، الأغلى في القيمة السوقية في الدوري السعودي.
وكان المركز الأول طيلة الموسم الماضي من نصيب النيجيري أحمد موسى بقيمة 15 مليون يورو قبل أن تتراجع تلك القيمة بنحو 3 ملايين يورو.
وارتفعت القيمة السوقية للاعب جوليانو بما قيمته مليون ونصف المليون يورو؛ لترتفع قيمة اللاعب إلى 14 مليون يورو.
وشارك جوليانو مع النصر في 41 مباراة، وسجل 18 هدفًا، وصنع 12 أخرى. وهو هداف النصر التاريخي في البطولة الآسيوية برصيد 7 أهداف بالمشاركة مع اللاعب السابق للفريق فهد الهريفي.
محترف "النصر" أعلى قيمة سوقية في الدوري السعوديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-17
بات اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا، محترف نادي النصر الحالي، الأغلى في القيمة السوقية في الدوري السعودي.
وكان المركز الأول طيلة الموسم الماضي من نصيب النيجيري أحمد موسى بقيمة 15 مليون يورو قبل أن تتراجع تلك القيمة بنحو 3 ملايين يورو.
وارتفعت القيمة السوقية للاعب جوليانو بما قيمته مليون ونصف المليون يورو؛ لترتفع قيمة اللاعب إلى 14 مليون يورو.
وشارك جوليانو مع النصر في 41 مباراة، وسجل 18 هدفًا، وصنع 12 أخرى. وهو هداف النصر التاريخي في البطولة الآسيوية برصيد 7 أهداف بالمشاركة مع اللاعب السابق للفريق فهد الهريفي.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
12:29 AM
بات اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا، محترف نادي النصر الحالي، الأغلى في القيمة السوقية في الدوري السعودي.
وكان المركز الأول طيلة الموسم الماضي من نصيب النيجيري أحمد موسى بقيمة 15 مليون يورو قبل أن تتراجع تلك القيمة بنحو 3 ملايين يورو.
وارتفعت القيمة السوقية للاعب جوليانو بما قيمته مليون ونصف المليون يورو؛ لترتفع قيمة اللاعب إلى 14 مليون يورو.
وشارك جوليانو مع النصر في 41 مباراة، وسجل 18 هدفًا، وصنع 12 أخرى. وهو هداف النصر التاريخي في البطولة الآسيوية برصيد 7 أهداف بالمشاركة مع اللاعب السابق للفريق فهد الهريفي.
، محترف "النصر" أعلى قيمة سوقية في الدوري السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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