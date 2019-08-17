جامعة الملك عبدالعزيز تحتل المرتبة الأولى عربياً.. والأفضل بين 150 جامعةً عالمياً

احتلت جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة الأولى عربياً، وضمن أفضل 150 جامعةً على مستوى العالم، حسب تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2019. وجاء ترتيب جامعة الملك عبدالعزيز في الترتيب ضمن (101-150) عالمياً، تلتها جامعة الملك سعود (151-200)، ثم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (201-300)، وجامعة القاهرة المصرية (301-400)، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (401-500)، والجامعة الأمريكية في بيروت (601-700)، ثم جامعتا عين شمس والإسكندرية المصريتان (701-800).

واحتفظت الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم في عام 2018 بنفس التصنيف خلال العام الجاري، وكان واضحاً هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة هذا العام، إذا احتلت ثمانية مراكز من بين العشرة الأوائل. وحلت في المرتبة الأولى عالمياً جامعة هارفارد الأمريكية، تلتها جامعة ستانفورد الأمريكية وكامبريدج البريطانية، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم جامعات كاليفورنيا وبرينستون وإكسفورد وكولومبيا، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ثم جامعة شيكاغو في المرتبة العاشرة عالمياً. ويعتمد هذا التصنيف الذي يصدر منذ العام 2003 على عدة معايير لتصنيف أفضل الجامعات بالعالم بشكل مستقل، منها جودة التعليم، وجودة هيئة التدريس، ومخرجات البحث، وحجم المؤسسة.