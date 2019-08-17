حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق من التساهل في القذف برمي المحصن بالزنا أو اللواط أو نفي نسبه محذراً بأنه من كبائر الذنوب وأنه جريمة تستلزم الحد وتسقط العدالة!. وكتب المطلق تغريدة في حسابه بتويتر قال فيها ” يتساهل كثير من الناس في القذف وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط أو نفي نسبه ويتجاهلون أنه من كبائر الذنوب وأنه جريمة تستلزم الحد وتسقط العدالة”.
واستدل المطلق بقول الله تعالى: {والذين يرمُون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}.”
كانت هذه تفاصيل خبر المطلق محذراً: الكثير يتساهلون في القذف وهو جريمة تستلزم الحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.