أمير ” مكة ” يوجه بترحيل وافدين حاولوا توزيع لحوم مواشٍ نافقة بالقرب من الشميسي .. وتكريم المبلغ...

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة من القبض على وافدِين في الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، وأوضحت إمارة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الجمعة، أن توجيه سموه ضمن تطبيق أقصى العقوبات بحقهم وترحيلهم، وتكريم الشخص المبلغ عنهم.

وقد أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثيق مواطن عثوره على أعداد كبيرة من الجمال والأغنام النافقة في منطقة الشميسي ووجود عمالة وافدة تستعد لتوزيع لحومها.