وجهت منظمة الصحة العالمية التهنئة للمملكة ووزارة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440. وقالت منظمة الصحة العالمية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة: “تُهنئ [email protected] الحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440 دون الإبلاغ عن أي من أحداث الصحة العامة أو فاشيات الأمراض في صفوف الحجيج”. وأضافت: وتشكر المنظمة جميع أبطال الرعاية الصحية على تفانيهم في تقديم الرعاية الصحية 2.5 مليون حاج.

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كانت هذه تفاصيل خبر ”منظمة الصحة العالمية ” توجه رسالة هامة لـ”المملكة” بشأن موسم الحج لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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