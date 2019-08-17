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تعرف على أشخاص لاتقبل شهادتهم في المحاكم

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حددت وزارة العدل عدداً من الأشخاص الذين لا تُقبل شهادتهم في المحكمة عند اختيارك لهم سواء على عقد أو بيع.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص اللذين ينبغي تتجنبهم هم (الأب، والأم، والأبناء، والبنات، والزوج، والزوجة)؛ حيث لا تُقبل شهادتهم لبعضهم البعض، لافتةً إلى أن من كانت شهادته لك تجلب له مصلحة أو دفع عنه مضره فلا تُقبل شهادته، كما لا تُقبل شهادة الأجير والفاسق.

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