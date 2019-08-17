توزيع 1000 أضحية على المحتاجين

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خلف بن هوصان العتيبي إن «مشروع الأضاحي يستفيد منه أكثر من 1000 أسرة مسجلة لدى الجمعية داخل مدينة جدة وضواحيها، كما أن الأيتام لهم نصيب من هذا المشروع كونهم أبناء البر ومستحقين لجميع خدماتها ومشاريعها»، مشيرًا إلى أن برنامج «كفالة الأسر» مكن الجمعية من تلبية حاجات ومتطلبات الأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك لينعموا بحياة كريمة تغنيهم عن السؤال.
وأضاف أن «الجمعية تحرص على موسم العاشر من ذي الحجة الذي يُعتبر من المواسم المباركة التي تُضاعف فيها الحسنات وتُكَفّر فيها السيئات؛ لتحقيق ما أوصى به الدين الإسلامي الحنيف في إطعام المحتاجين والفقراء»، مبينًا أن الجمعية تعمل على إيصال الأضاحي إلى محتاجيها.
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