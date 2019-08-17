29 انقطاعا للطرق وانهيارات صخرية بهروب جراء الأمطار

أنهت بلدية محافظة هروب وفرقة النقل والطرق الثانية فتح طرقات هروب التي تضررت جراء الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، والسيول التي شهدتها المحافظة على مدار 6 أيام متتالية، والتي أسفرت عن 29 انقطاعا للطرق وانهيارات صخرية، وسط استنفار من لجنة طوارئ هروب، ومتابعة مستمرة للحالات المطرية من قبل رؤساء مراكز هروب، والمتابعة الميدانية لمحافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، لبقاء طرقات المحافظة مفتوحة أمام المواطنين والمتنزهين.

انقطاع الاتصالات

شكا عدد من أهالي قرى محافظة هروب من كثرة انقطاعات شبكة الهاتف الجوال مع هطول الأمطار، حيث تصدرت قرى مركز منجد وقرى الصهاليل وجبل الفقارة والبازخ والخليلة أكثر القرى غيابا للاتصالات، وسط مطالبات من أهالي تلك القرى بتجويد وتحسين خدمات الاتصال والتي تعتبر الأسوأ في المنطقة على حد تعبيرهم.

خفض الانقطاعات

أوضح رئيس فرقة النقل والطرق الثانية بهروب علي موسى الذيبي لـ«دوت الخليج» أن فرقة نقل هروب والشركة المساندة، أنهتا فتح وصيانة الطرق الواقعة في نطاق إدارة النقل والطرق، مشيرا إلى أن الاستعدادات الجيدة للحالات المطرية التي شهدتها محافظة هروب على مدار 6 أيام متتالية أسهمت في خفض الانقطاعات والاحتجازات التي كانت تعاني منها عشرات القرى بهروب.

رفع المخلفات

أكد مدير إدارة الكوارث ببلدية محافظة هروب يحيى الغفيري لـ«دوت الخليج» أن «بلدية هروب أنهت فتح الطرقات التي تضررت جراء الأمطار والسيول، ورفع مخلفات الأمطار من على الطرقات الرئيسية والفرعية بهروب، ومعالجة البلاغات بشكل فوري، وذلك بالتنسيق مع لجنة طوارئ المحافظة»، مشيرا إلى أن القرى التي تم فتحها وصيانة طرقها هي عمم والمزرب وردا وقريتي وصفة والغمار.

تنبيهات الأرصاد

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كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت أمس، من تكون سحب رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وشمل التنبيه مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

ونبهت الهيئة أيضا أمس من تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف والعاصمة المقدسة، والعرضيات، وميسان.

ودعت إدارتا الدفاع المدني بمنطقتي مكة المكرمة ونجران المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

تداعيات أمطار هروب

- انقطاع متكرر للاتصال

- 7 انهيارات صخرية

- 22 انقطاعا للطرق