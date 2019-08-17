مبادرات التحول الوطني أسهمت في تميز موسم الحج

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن مواكبة رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020، كان لها الأثر البالغ في تميّز ورقي الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

ارتقاء ملحوظ

قال الرئيس العام: «إن لرؤية المملكة أثرا واضحا، وارتقاء ملحوظا في الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، من تطور تقني وإداري وخدمي، أسهم في رفع مستوى الخدمات وعزز من الجهود ورفع كفاءة العاملين على خدمة ضيوف الرحمن».

وثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وتوجيهاتهما الكريمة التي تصب في مصلحة ضيوف الرحمن، واستشعارهما شرف المسؤولية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

شرف الخدمة

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رفع المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام. ونوه في تصريح له باهتمام وحرص القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وراحة، مؤكدا أن منظومة التطوير في خدمات الحج تجسد اهتمام الدولة وقادتها وأولويتها استشعارا بشرف الخدمة وواجب الشرع.

مكانة ريادية

هنأ المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، باسمه ونيابة عن منسوبي حرس الحدود، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440، وما شهده من تميز على مختلف الأصعدة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به حجاج بيت الله الحرام من القيادة الرشيدة.

وأكد الفريق البلوي أن جميع أبناء الشعب السعودي يفخرون بما تقدمه حكومة المملكة من أعمال جليلة للحجاج، حيث هيأت الأسباب وسخرت الموارد والطاقات لتسهيل أداء الحجاج لهذا الركن العظيم بكل راحة وأمان وطمأنينة، لا تدخر في ذلك أي جهد حتى مغادرة الحجيج إلى بلدانهم وهم يحملون مشاعر الشكر والامتنان والعرفان لهذه القيادة التي مكنتهم من أداء فريضتهم بكل سهولة ويسر، مشيدا بما شاهده ولمسه العالم أجمع من تطور في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المواقع، الذي لم يكن ليتحقق لولا فضل الله، ثم بفضل الجهود العظيمة التي تبذلها القيادة الحكيمة، مؤكدا أن هذا النجاح يضاف إلى نجاحات المملكة على كافة الأصعدة، ويعزز مكانتها الريادية كقائدة للعالم الإسلامي.