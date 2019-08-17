6 آلاف ساعة تطوع في الجوف خلال عام

سجل مجموعة من شباب وشابات منطقة الجوف خلال عام واحد 6 آلاف ساعة تطوعية، عبر مشاركاتهم في البرامج والأنشطة والانخراط بمختلف اللجان في المهرجانات الرسمية، تحت مظلة مجلس شباب الجوف، والذي يرأسه أمير المنطقة فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.

وقال الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي، إن «المجلس شكل 5 قطاعات مختلفة وفعل 7 لجان، ونفذ 15 مبادرة نوعية تضمنت 6 آلاف ساعة تطوعية، استفاد منها 10 آلاف مستفيد».

وأضاف أن «مجلس شباب الجوف الذي حصل على المركز الثالث بجائزة الجوف للعمل الخيري، أطلق مبادرة جدير لتأهيل الشباب من الجنسين لمهارات البيع وخدمة العملاء في محاور المحاسبة المالية ومهارات التسويق والبيع وتطوير الذات والتطوير الإداري، وتم تنفيذها على مرحلتين للشباب والشابات بين 18 و25 عاما، كما نفذ المجلس برنامج العودة إلى أساسيات الأعمال بالتعاون مع مركز دلني للأعمال شمل جلسات تدريبية واستشارية وزيارات ميدانية، كما أطلق معرض تكوين للشباب بمهرجان التمور».

وأوضح الهادي أن «المركز أسهم في اليوم العالمي للتطوع بأكثر من 800 ساعة تطوعية عبر 25 فعالية نفذها 200 متطوع ومتطوعة بمدن ومحافظات منطقة الجوف».

ولفت إلى أن المجلس عقد عدة شراكات مع 28 من القطاعات الحكومية والأهلية داخل المنطقة وخارجها لتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة.