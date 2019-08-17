بنتن يكرم جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

تتويج للجهود
عبر مدير عام الجمعية منصور العامر عن شكره وامتنانه لوزير الحج والعمرة، ونائبه على هذا التكريم في المحفل السنوي الذي تحتفي فيه الوزارة بنجاح الحج، واصفاً التكريم بالمحفز والداعم لجميع القطاعات العاملة في منظومة الحج والعمرة.
وأضاف العامر في حديثه أن هدية الحاج والمعتمر ومجلس إدارتها والعاملين فيها يتشرفون بهذا التكريم فهو تتويج لجهودهم وخدمتهم لحجاج بيت الله الحرام، في جميع نقاط الخدمة التي بلغت قرابة مائتي نقطة اتصال شملت المنافذ الحدودية البرية للمملكة، ومطارات الحجاج في جدة والمدينة المنورة والطائف، وميناء جدة الإسلامي، ومواقيت الإحرام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وطرق مرور الحجاج، وأماكن وجودهم، حيث قدمت جمعية هدية خلال موسم حج هذا العام أكثر من 50 مليون صنف من المنتجات والهدايا والخدمات، منها 10 ملايين عبوة سقيا و5 ملايين وجبة إطعام، قدمت في قالب من الحب والسلام والابتسام، ويستمر تقديمها حتى مغادرة آخر حاج في منتصف شهر محرم القادم.
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