3.6 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 14 / 12 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 3679292 مخالفًا، منهم 2871119 مخالفًا لنظام الإقامة، و567575 مخالفًا لنظام العمل، و240598 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 62114 شخصاً، 46 % منهم يمنيو الجنسية، و51 % إثيوبيو الجنسية، و3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2704 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4136 شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1533 مواطنًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1418 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق باقي الموقوفين وعددهم 115 سعوديًا.

إلى ذلك، بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12524 وافدًا مخالفًا، منهم 10866 رجلاً، و 1658 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 517142 مخالفًا، وإحالة 469860 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 609463 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 912483 مخالفًا.

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- 3679292 إجمالي المخالفين

- 2871119 مخالفًا لنظام الإقامة

- 567575 مخالفًا لنظام العمل

- 240598 مخالفًا لنظام أمن الحدود