شرطة الرياض تكشف حقيقة تعدي شابين على وافد

وقال المتحدث إن «الأجهزة الأمنية باشرت هذه القضية صباح يوم الثلاثاء الموافق 1440/12/12، واتضح من إجراءات الضبط الجنائي أن اعتداء الجانيين على المجني عليه جاء إثر خلاف بينهم، ونتج عنه تعرض المجني عليه لإصابات بسيطة، وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجانيين والقبض عليهما، وهما مواطِنَان في العقد الثاني من العمر، حيث أقرّا بذلك، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما».
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