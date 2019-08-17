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شرطة الرياض تكشف حقيقة تعدي شابين على وافد

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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال مقطع فيديو يظهر من خلاله تعدي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد يعمل بمحل للتموينات بمحافظة الخرج جنوبي العاصمة الرياض، وتفسيره بأنه حادثة سطو.

وقال المتحدث إن «الأجهزة الأمنية باشرت هذه القضية صباح يوم الثلاثاء الموافق 1440/12/12، واتضح من إجراءات الضبط الجنائي أن اعتداء الجانيين على المجني عليه جاء إثر خلاف بينهم، ونتج عنه تعرض المجني عليه لإصابات بسيطة، وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجانيين والقبض عليهما، وهما مواطِنَان في العقد الثاني من العمر، حيث أقرّا بذلك، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما».


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