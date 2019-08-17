توجيه بتوقيف المعتدين على بائعة العيدابي

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهر مجموعة من الشباب تعتدي على بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، حيث قام الشباب بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم في الحديقة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بينها وبين الشباب المعتدين عليها.
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