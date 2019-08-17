توجيه بتوقيف المعتدين على بائعة العيدابي

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الجهات المختصة بسرعة القبض على الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يعتدون على امرأة بمحافظة العيدابي، والتحقيق معهم حيال الأمر، بمتابعة من نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهر مجموعة من الشباب تعتدي على بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، حيث قام الشباب بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم في الحديقة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بينها وبين الشباب المعتدين عليها.