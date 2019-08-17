باشر فرع الدفاع المدني بمحافظة المهد التابعة لمنطقة المدينة المنورة واقعة سقوط شخص في بئر بعمق 11 مترا بقرية المحتجبة، وتم إخراجه متوفى. وتبين أن الجثة لمواطن يبلغ من العمر 16 سنة، سقط في بئر عميقة قطرها متران. وانتقد مستخدمون في مواقع التواصل ترك بئر بهذا الشكل الخطر دون وضع أية حواجز أو احتياطات، مطالبين بإجراء التحقيق اللازم ومُساءلة المتسبب في ذلك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة شاب من بئر بالمهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.