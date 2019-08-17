القوات المسلحة تُطلق أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ

تطلق القوات المسلحة اليوم بسوق عكاظ المقام حالياً في نسخته الثالثة عشرة، ضمن موسم الطائف أعمال معرض القوات المسلحة، بهدف إطلاع الزوار على المعدات والآليات العسكرية.

ويأتي المعرض مواكبة لموسم الطائف، حيث يحتوي على عدد من الأركان تشمل، الدفاع الجوي، والخدمات الطبية، والقوات الجوية، بالإضافة إلى اللوحات التي تمثل أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف، فيما دعت قيادة المنطقة الجميع إلى زيارة المعرض الذي تبدأ فعالياته الساعة الـ 5:30 مساء.