القوات المسلحة تُطلق أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ

ويأتي المعرض مواكبة لموسم الطائف، حيث يحتوي على عدد من الأركان تشمل، الدفاع الجوي، والخدمات الطبية، والقوات الجوية، بالإضافة إلى اللوحات التي تمثل أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف، فيما دعت قيادة المنطقة الجميع إلى زيارة المعرض الذي تبدأ فعالياته الساعة الـ 5:30 مساء.
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