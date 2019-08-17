قدم الجهني التهنئة على نجاح مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام، مثمنا الجهود التي بذلتها اللجان العاملة في الفترة الأولى ونجاحها في أعمالها في ظل التوجيه والمتابعة المباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وألقى المشرف على لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية الشيخ خميس بن عبدالرحمن الزهراني، كلمة استعرض فيها المهام الموكلة للمراكز التوجيهية وآلية العمل فيها، وكيفية التعامل مع المخالفات وطرق معالجتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمر بالمعروف تجتمع برؤساء المراكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.