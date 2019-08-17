الأمر بالمعروف تجتمع برؤساء المراكز

عقدت لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية لمشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحج هذا العام 1440 للفترة الثانية، اجتماعا برؤساء ووكلاء المراكز التوجيهية في مكة المكرمة برئاسة وكيل الرئيس العام للتوعية والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني.

قدم الجهني التهنئة على نجاح مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام، مثمنا الجهود التي بذلتها اللجان العاملة في الفترة الأولى ونجاحها في أعمالها في ظل التوجيه والمتابعة المباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وألقى المشرف على لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية الشيخ خميس بن عبدالرحمن الزهراني، كلمة استعرض فيها المهام الموكلة للمراكز التوجيهية وآلية العمل فيها، وكيفية التعامل مع المخالفات وطرق معالجتها.