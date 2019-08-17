دعوة لتكريم المشاركين بالحج

وأكد الفهد أهمية التحفيز والتشجيع لمن هم في مثل هذا المرحلة السنية، والذين قاموا بعملهم التطوعي على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الحافز الأول والأهم بالنسبة لهم هو نيل شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ومشاركة دوت الخليج هذه الخدمات التي سخر لها أفضل الإمكانات، وجند لها أبناءه لخدمة ضيوف الرحمن، ويحمدون الله أنهم كانوا خير معين للحجاج.
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