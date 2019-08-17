دعوة لتكريم المشاركين بالحج

دعا المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، القطاعات الكشفية المختلفة بكافة فروعها بمناطق ومحافظات المملكة، إلى أهمية الاحتفاء بأبنائهم الكشافة والجوالة الذين شاركوا في نجاح موسم الحج 1440، حيث كانوا شركاء في صناعة النجاح العظيم والمشرف الذي تحقق بفضل الله وتوفيقه على أكمل وجه من كافة الجوانب.

وأكد الفهد أهمية التحفيز والتشجيع لمن هم في مثل هذا المرحلة السنية، والذين قاموا بعملهم التطوعي على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الحافز الأول والأهم بالنسبة لهم هو نيل شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ومشاركة دوت الخليج هذه الخدمات التي سخر لها أفضل الإمكانات، وجند لها أبناءه لخدمة ضيوف الرحمن، ويحمدون الله أنهم كانوا خير معين للحجاج.