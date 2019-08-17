مراكز التأهيل الشامل تحتفل بالعيد

أقامت مراكز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية والقدس والمجمعة والخرج ودار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، احتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتضمنت الاحتفالات العديد من الفعاليات والأنشطة المقدمة للمقيمات فيها بهدف إدخال السرور والبهجة على أنفسهن، حيث أقيم حفل معايدة في هذه المراكز، وتم تقديم الهدايا والحلويات وإعداد ولائم الإفطار والغداء، بالإضافة إلى إقامة المسابقات الترفيهية وحفلات الشواء، كما نظمت المراكز رحلات متعددة للمقيمين إلى المراكز التجارية والاستراحات والفنادق والمطاعم، واستقبلت مراكز التأهيل الشامل الفرق التطوعية وأهالي المقيمات، حيث شاركوا النزلاء فرحتهم بالعيد، وقاموا بتوزيع الهدايا عليهم لإدخال الفرح والسرور.



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