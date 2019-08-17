العين الحارة في الحرث الحدودية تجذب السياح

وتوافد على الموقع الزوار والسياح من جميع المناطق والمحافظات بأعداد كبيرة، وسط رشات المطر والأجواء الجميلة.
يقول الزائر خالد القحطاني من منطقة عسير إنه أتى إلى الموقع بغرض التنزه والعلاج، مؤكدا أن الموقع جميل خاصة هذه الأيام مع موسم هطول الأمطار واعتدال الجو.
وأضاف أنه حضر هو وعدد من زملائه وأسرهم لزيارة بعض معالم منطقة جازان، ومنها العين الحارة في الحرث، مشيدا بما شاهده من جمال الطبيعة والأمن والأمان.
ويرى الزائر حسن اليامي من نجران أن «الموقع جميل خاصة في موسم الأمطار، حيث جريان السيول واخضرار الأرض جعلا الجميع يتوافدون على المواقع السياحية ومنها العين الحارة»، مشيرا إلى أنه سمع أن المياه الحارة فيها تعالج الأمراض الجلدية.
وأبان أن الوضع الأمني في الخوبة مطمئن للغاية، ولم يجد ما يعكر صفو زيارته لهذه المواقع، مطالبا هيئة السياحة بتنظيم فعاليات في هذا الموقع الجميل لكثافة الزوار.
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