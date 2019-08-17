نقل التعازي لذوي الشهيدين جعفري والحريصي

نقل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لوالد وذوي الشهيد العريف حسن بن محمد هادي جعفري، ولوالد وذوي الشهيد العريف سالم بن سلمان بن جابر الحريصي، من منسوبي القوات البرية اللذين استشهدا دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان. كما نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لوالدي وذوي الشهيدين، وأعرب نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيا الله أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير، مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دوت الخليج.



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