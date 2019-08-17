

قدمت منظمة الصحة العالمية، شكرها لحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحج هذا العام 1440 دون الإبلاغ عن أي من أحداث الصحة العامة أو فاشيات الأمراض في صفوف الحجيج. وقالت المنظمة " نشكر جميع أبطال الرعاية الصحية على تفانيهم في تقديم الرعاية الصحية لـ 2.5 مليون حاج".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نشكر الأبطال على تفانيهم في رعاية 2.5 مليون حاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.