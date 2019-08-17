السعودية اليوم / دولة رئيس وزراء جمهورية جيبوتي يغادر جدة



جدة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

غادر دولة رئيس وزراء جمهورية جيبوتي عبدالقادر كامل محمد،جدة مساء اليوم .

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر و سفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة

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