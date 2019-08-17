السعودية اليوم / انطلاقة فعاليات مهرجان العوشزية وسط حضور لافت



العوشزية 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واس

انطلقت فعاليات مهرجان ريف العوشزية الذي تشرف عليه لجنة التنمية السياحية بعنيزة ومركز العوشزية – شرق المحافظة – ، أمس ، وسط حضور لافت تفاعل مع الفعاليات وبخاصة عروض المسرح المفتوح .

وبين المدير التنفيذي عبدالرحمن بن دخيل الجوهر أن المهرجان شهد في أول أيامه إقبالاً كبيراً من الزوار بفضل الله ثم بتنوع الفعاليات والتي اشتملت على عروض ترفيهية ومسرحية وأركان الاسر المنتجة ، إضافة إلى الفنون التشكيلية والتصوير والحرفيين وفنون النحت وعربات الأطعمة.

وأشار إلى أنهم اتاحوا المجال للأسر والشباب بالتكسب وإيجاد مصدر رزق لهم وتشجيع السياحة الداخلية عبر أنشطة ترفيهيه جاذبة ومميزه، مشيداً بدعم سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ومتابعه محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم وجهود الجهات الحكومية المشاركة والرعاة .

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