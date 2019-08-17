المجتمع المدني الجزائري يدعو لفضح قطر: ضد البلدان وتنشر الكراهية

2019-08-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

نددت لجنة الدفاع عن الجزائر بما وصفته التآمر القطري، معبرة عن رفضها استغلال قطر الحراك الشعبي للتغلغل بين المواطنين وتأجيج الوضع في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان بحسب “سكاي نيوز عربية”: إن الإعلام التابع لقطر يعمل “دون هوادة وبشكل سافر على تأجيج الوضع في الجزائر من خلال اختراقه للحراك الشعبي وتوظيفه إعلاميًّا؛ بهدف إفراغه من طابعه السلمي”.

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وتابع البيان: “يقوم الإعلام القطري بتجنيد طابور من المحللين والمنظرين الداعيين إلى العصيان المدني على غرار ما حدث في العشرية السوداء والنيل من سمعة المؤسسة العسكرية، وعلى رأسها القايد صالح”.

ودعت اللجنة، التي تضم أكاديميين وإعلاميين ومثقفين، الرأي العام الجزائري إلى اليقظة وعدم الانسياق إلى الشعارات العدوانية التي لا تمت بأي صلة بسلمية الحراك.

وأضافت: “ندعو كل المخلصين ذوي الكفاءات والخبرة إلى فضح مخططات الدوحة العدوانية، كما ندعو قطر إلى الالتزام بالحكمة والروابط الأخوية التي تربط الشعب الجزائري وشقيقه القطري”.

وسبق لعدة تقارير إعلامية أن فضحت “التآمر القطري” ضد البلدان، التي تشهد تظاهرات سلمية، قائلة: إن قطر “تستغل الاحتجاجات للتغلغل بين المواطنين ونشر خطاب الكراهية والتحريض ودفع الأموال للجماعات الإرهابية الإخوانية لشن حملات على دول المقاطعة”.