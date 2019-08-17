خطوات التسجيل للحصول على قرض كنف للنساء 1441

بنك التنمية الاجتماعيه هو بنك يعمل على اقراض “كنف” للنساء في المملكة السعودية حيث تم بناء وعمل هذا البنك لمساعدة النساء المحتاجة و لاقراضهم المال ومن هذة الفئات كالنساء المطلقة، الأرامل، من بقيت امرأة وحيدة لا يوجد من يصرف عليها فيستطيعون النساء الاقراض والتسجيل عن طريق البنك لسد احتياجاتهم ولكن يوجد بعض الشروط والقوانين يجب اتباعها للتسجيل.

قوانين التسجيل للموظفة الحكومية

صورة هوية للمتقدمة بالتسجيل. لا يتعدى الدخل عن 8 الاف ريال سعودي. ان لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عام ولا يزيد عن55 عام. تقديم كشف حساب 3 رواتب مع ختم البنك على الاوراق الاصلية. تقديم تصريح بياناتي للعميل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية. تقديم رقم الحساب مع ختم من البنك. التقديم عبر البريد بكتابة اسم العميل و توقيع وختم ساعي البريد السعودي.

قوانين التسجيل للمتقاعدين (حكومي)

ان لا يكون العمر اقل من 25 عاما وانا لا يزيد عن 55 عاما، يجب ارسال البيانات في البريد الإلكتروني وهي : اسم المستفيد وتوقيعه وختم توقيع الموظف،تقديم صورة هوية الشخص المتقاعد المستفيد، تقديم كشف عن رابتة التقاعدي، تقديم نموذج اقرار المتاقاعدين ومطبوع من بوابة التقيديم البنكي من حساب طلب القرص ويجب ان يطون مختوم بالختم الرسمي والتوقيع، ويجب ان لا بتجاوز الاعتماد اكثر من 60 يوماً .

قوانين التسجيل للمتقاعدين (تأمينات)

أن لا يكون العمر اقل من 25 عاما وان لا يزيد عن 55 عاما، الدخل لا يتجاوز 8الاف ريال سعودي، حيث نحتاج الى صورة هوية للكفيل والعميلة وايضا تقديم بياناتهم كاملة من موقع وزارة الداخلية، ارسال البيانات في البريد الإلكتروني وهي : اسم المستفيد وتوقيعه وختم توقيع الموظف، تقديم تقرير للراتب التقاعدي بمقدمة الطلب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تقديم رقم الحساب مع ختم من البنك، تقديم نموذج اقرار المتاقاعدين ومطبوع من بوابة التقيديم البنكي من حساب طلب القرص ويجب ان يطون مختوم بالختم الرسمي والتوقيع، ويجب ان لا بتجاوز الاعتماد اكثر من 60 يوماً .

قوانين التسجيل للمتقاعدين (المتسببة)

أن لا يكون العمر اقل من 25 عاما وان لا يزيد عن 55 عاما، حيث نحتاج الى صورة هوية للكفيل والعميلة وايضا تقديم بياناتهم كاملة من موقع وزارة الداخلية، ارسال البيانات في البريد الإلكتروني وهي : اسم المستفيد وتوقيعه وختم توقيع الموظف، تقديم نموذج 105 معبأ الكترونيا ومطبوع من حساب طالبة التمويل في البوابة الالكترونية من البنك، ويشترط استكمال جميع التوقعات اللازمة والاختام الرسمية من جهة عمل الموظف المعتمدة بشرط ان لا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوم، تقديم رقم الحساب مع ختم من البنك، تقديم تعريف وبيانات راتب الكفيل مفصل ومختوم وموقع ايضا من جهة عمله ويجب التوقيع ان لا يتجاوز وقته اكتر من 60 يوم ومن هنا تستطيع التقديم على قرض “كنف” للنساء ..