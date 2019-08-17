شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: تصادم 7 مركبات يُصيب 13 شخصاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)أكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبو زيد، إصابة 13 شخصاً إثر تصادم وقع اليوم (الجمعة) على طريق مكة ـ جدة السريع.
وأوضح المتحدث أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق مكة المكرمة ـ جدة السريع بعد كوبري الحرس باتجاه جدة، نتج عنه 13 اصابة.
وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ هرعت 5 فرق إسعافية إلى الموقع، حيث تبيَّن وجود إصابتين متوسطتين، و١١ إصابة بسيطة منها حالتين لطفلين.
وأضاف أبو زيد: «قُدِّمت العناية الطبية اللازمة في الموقع، وتم نقل ٤ إصابات بالإسعاف الأرضي إلى مستشفى شرق جدة، فيما نُقلت ٦ حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، و٣ حالات تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم في الموقع ورفضوا الانتقال للمستشفى».
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