شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: تصادم 7 مركبات يُصيب 13 شخصاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبو زيد، إصابة 13 شخصاً إثر تصادم وقع اليوم (الجمعة) على طريق مكة ـ جدة السريع.

وأوضح المتحدث أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق مكة المكرمة ـ جدة السريع بعد كوبري الحرس باتجاه جدة، نتج عنه 13 اصابة.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ هرعت 5 فرق إسعافية إلى الموقع، حيث تبيَّن وجود إصابتين متوسطتين، و١١ إصابة بسيطة منها حالتين لطفلين.

وأضاف أبو زيد: «قُدِّمت العناية الطبية اللازمة في الموقع، وتم نقل ٤ إصابات بالإسعاف الأرضي إلى مستشفى شرق جدة، فيما نُقلت ٦ حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، و٣ حالات تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم في الموقع ورفضوا الانتقال للمستشفى».