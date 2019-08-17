شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسر يُتابع رحلات مغادرة الحجاج عبر مطار المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

‏تفقد مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، مساء اليوم (الجمعة)، سير العمليات التشغيلية للناقل الوطني في مجمع صالات الحج والعمرة، وصالات المغادرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واطمأن على توفر كافة الخدمات لضيوف الرحمن المغادرين على رحلات السعودية، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وبدأت الخطوط السعودية اليوم تنفيذ خطتها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام في مرحلة المغادرة، بعد أن أتموا مناسك الحج بيسر وطمأنينة.

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وجنَّدت «السعودية» كافة طاقاتها البشرية وإمكاناتها التقنية والآلية لضمان انسيابية العمليات التشغيلية خلال مرحلة تفويج ضيوف الرحمن ومغادرتهم إلى بلدانهم، بعد أن أتموا حجهم براحة ويسر واطمئنان، وهي المرحلة التي تشهد كثافة في رحلات الحج المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إلى جانب الرحلات الداخلية والدولية المجدولة من وإلى جميع مطارات المملكة، والتي تشهد أيضاً زيادة في العمليات التشغيلية بمناسبة قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وتعمل مكاتب «السعودية» في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأقصى طاقاتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتأمين مغادرة الرحلات في مواعيدها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وهيئة الطيران المدني، وإدارتي المطارين والجهات الحكومية العاملة فيهما، وكذلك مؤسسات الحج والطوافة.

كما يتواجد فريق تنفيذي على مدار الساعة في مركز المراقبة بمبنى العمليات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لمتابعة سير العمليات التشغيلية عن كثب وتقديم الدعم لفرق العمل في المطارين لضمان نجاح العمليات التشغيلية في المرحلة الثانية، وتحقيق المعدلات المميزة التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى «مرحلة القدوم»، والتي شهدت تحقيق معدل انضباط للرحلات بنسبة تصل إلى 90 في المئة، مع تسجيل زيادة بنسبة 8 في المئة في عدد الرحلات، وتحقيق نمو بنسبة 11 في المئة في عدد الضيوف.