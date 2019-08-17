شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تُطلق «إياب» لإنهاء إجراءات الحجاج آلياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إطلاق مبادرة «إياب» لتسهيل إنهاء إجراءات سفر الحجاج آلياً من مقر إقامتهم، وتقليل مدة الانتظار في مطاري جدة والمدينة، عبر نقل وشحن الأمتعة من مقر إقامة الحاج وتسجيل مغادرته آلياً.
وتستهدف «إياب» نقل أكثر من 16.500 حاجاً من مطار جدة، و13.500 حاجاً من مطار المدينة، إلى دول إندونيسيا، والهند، وماليزيا، كمرحلة أولى.
ومن شأن المبادرة تحسين وتسهيل إجراءات المغادرة عبر مطارات المملكة، وتقليل مدة الانتظار، ونقل الأمتعة بشكل مسبق، في تجربة ضيافة إبداعية.
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