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إشادة بشاب سعودي ساعد كويتية وأسرتها على طريق السفر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشاد مواطنون ومقيمون بشاب سعودي قدم العون إلى كويتية وأسرتها، بعد أن تعطلت بهم السيارة على طريق السفر بسبب مشكلة انفجار أحد الإطارات ولم يغادر إلا بعد أن اطمأن عليهم، بحسب وصفها.
وقالت الكويتية: إن الحرارة العالية التي وصلت إلى 45 درجة مئوية والتعب بسبب السفر لم يمنعاه من مساعدتهم والبقاء معهم لمدة ساعتين، متابعة عبر حسابها بتويتر: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لهذا الشاب السعودي؛ لوقفته معنا خلال رحلتنا برًّا إلى دولة الكويت. عند الردة بنجر التاير وهو مار علينا وقف جزاه الله خير تقريبًا ساعتين وهو يساعدنا في تبديل التاير، وما راح عنا إلا وهو مطمن أنه كل شيء تمام ونحن بخير”.
وتابعت: “الله يجعله في ميزان حسناته وأنا حابة أشكره على وقفته ويانا، بالرغم من سواقته لأكثر من 12 ساعة وحرارة الجو المرتفعة، لكن أبدًا ما تردد في المساعدة، مثال يحتذى به فعلًا”.
وأكد متابعون أن ما قام به سلوك حسن يشكر عليه، ومثل هذه المواقف النبيلة، على حد وصفهم، تتكرر دائمًا؛ لأن الخير موجود في الناس، وإظهار مثل هذه الأعمال الإيجابية يساهم في انتشارها.
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