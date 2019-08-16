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2019-08-16 أتربة على الرياض حتى الواحدة صباحًا متابعات الخليج 365 - الرياض وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بشأن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض. Advertisements وقالت الأرصاد: إن الحالة ستكون على الأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والرياض ووادي الدواسر. وتبدأ الحالة بحسب الأرصاد في تمام الثامنة مساء اليوم، وتنتهي في الواحدة صباح يوم غد السبت.









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