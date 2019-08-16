الخدمة المدنية توضح آلية تحديث نقاط الأقدمية في جدارة

2019-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية آلية تحديث نقاط الأقدمية الخاصة بالمستفيدين في جدارة.

وقالت الخدمة ردًّا على مواطنة لديها نقاط الأقدمية بجدارة 0 رغم أنها تخرجت من الجامعة منذ عام وتظن أنها من المفترض أن تكون 2 وليس صفرًا: إن النقاط لا تتحدث إلا عند الدخول على مفاضلات جديدة، وفي حال تم ذلك يمكنها الدخول على تاريخ آخر مفاضلة للاطلاع على النقاط الحديثة.

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جدير بالذكر أن هناك العديد من أساليب التوظيف المطبقة بوزارة الخدمة المدنية عبر جدارة، حيث يتم التوظيف حسب ظروف العرض والطلب عن طريق الأساليب التالية:

1- التوظيف المباشر: للوظائف التي عددها يزيد عن عدد المتقدمين أو المتقدمات.

2- المفاضلة: للوظائف التي عددها يقل عن عدد المتقدمين والمتقدمات.

3- المسابقات الوظيفية: للوظائف التي تتطلب قياس معارف وقدرات ومهارات يتم اكتسابها بواسطة الخبرة العملية، بالإضافة للدرجة العلمية من خلال الامتحانات النظرية والعملية.