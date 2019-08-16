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زيادة الأحمال الكهربائية تُشعل سوبر ماركت في الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
أخمد الدفاع المدني في الطائف، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في سوبر ماركت بحي عودة.
وأوضح الدفاع المدني أن الحريق كان بسبب زيادة الأحمال الكهربائية، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق وإخماده.
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