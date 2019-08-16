زيادة الأحمال الكهربائية تُشعل سوبر ماركت في الطائف

2019-08-16

متابعات الخليج 365 - الطائف

أخمد الدفاع المدني في الطائف، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في سوبر ماركت بحي عودة.

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وأوضح الدفاع المدني أن الحريق كان بسبب زيادة الأحمال الكهربائية، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق وإخماده.