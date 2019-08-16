الان تتابع التعليم: خدمة إضافة أمر الإركاب عبر نظام فارس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي أتاحت وزارة التعليم إضافة صلاحية “أمر الإركاب” بنظام فارس. ويمكن الدخول عليها من خلال 3 خطوات:

‏- الدخول على حساب الموظف في نظام فارس.

‏- صلاحية الخدمة الذاتية للموظف أمر الإركاب.

– كما يمكن للموظف ايضا إلغاء أمر الاركاب من خلال الأيقونة في نظام فارس. Advertisements

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