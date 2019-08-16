شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 من ضيوف خادم الحرمين يغادرون ‫المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

غادر المدينة المنورة اليوم (الجمعة) 3500 حاجاً وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج

وعبَّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرتهم المملكة، عن سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة التي تضمنت الصلاة في مسجد رسول الله, وزيارة معالم المدينة النبوية، وأداء فريضة الحج، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين على هذه المكرمة، منوهين بالجهود المباركة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لتقديم أرقى الخدمات والعناية بكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.