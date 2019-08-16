شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يشارك السودانيين احتفالية الانتقال للسلطة المدنية.. غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة) يشارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مراسم حفل التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير والذي سيقام غدا (السبت) في قاعة الصداقة بالخرطوم. يشارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مراسم حفل التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير والذي سيقام غدا (السبت) في قاعة الصداقة بالخرطوم. ويعقد الجبير مؤتمرا صحفيا عقب الاحتفالية بمشاركة المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات والوسيط الإثيوبي محمود دردير ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي والقيادي بقوي إعلان الحرية والتغيير الدكتور إبراهيم الأمين.



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