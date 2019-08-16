، وديًّا.. الفيصلي يتغلب على الرائد بثلاثية ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب نادي الزلفي.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، الذي ينطلق الخميس المقبل.
ويبدأ الرائد مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة الاتحاد يوم الجمعة المقبل، بينما يواجه الفيصلي نظيره فريق الفيحاء يوم الخميس المقبل.
وديًّا.. الفيصلي يتغلب على الرائد بثلاثيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-16
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب نادي الزلفي.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، الذي ينطلق الخميس المقبل.
ويبدأ الرائد مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة الاتحاد يوم الجمعة المقبل، بينما يواجه الفيصلي نظيره فريق الفيحاء يوم الخميس المقبل.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
11:51 PM
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب نادي الزلفي.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، الذي ينطلق الخميس المقبل.
ويبدأ الرائد مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة الاتحاد يوم الجمعة المقبل، بينما يواجه الفيصلي نظيره فريق الفيحاء يوم الخميس المقبل.
، وديًّا.. الفيصلي يتغلب على الرائد بثلاثية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر وديًّا.. الفيصلي يتغلب على الرائد بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.